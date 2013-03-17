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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коста 35
Коста 48
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
17 марта 2013, 21:00 МСК
17.03.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
80
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
60
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
73
0
Лоло
Лоло
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Нино
Нино
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
86
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
90
0
Коста
Диего Коста
35'
48'
35', 48'
74
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан