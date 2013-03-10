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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
10 марта 2013, 19:00 МСК
10.03.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Карабелас
Николаос Карабелас
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
71
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
90
0
Риос
Педро Риос
57
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
81
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Родас
Эктор Родас
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Марти
Рохер Марти
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
81
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
59
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Колунга
Адриан Колунга
72
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Мичел
Мичел
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Алькасер
Пако Алькасер