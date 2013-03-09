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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Домингес 9
Пити 77
2:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
9 марта 2013, 18:00 МСК
9.03.2013, 18:00 МСК
суббота
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
68
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
9'
9'
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
85
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
77'
77'
90
0
Бангура
Ласс Бангура
43
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Арбилья
Анайц Арбилья
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес
Эспаньол
мин
0
Кристиан
Кристиан
46
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Симау
Симау
71
0
Санчес
Виктор Санчес
46
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Верду
Хоан Верду
0
Техера
Серхио Техера
0
Вакасо
Мубарак Вакасо