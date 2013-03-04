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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 12
Негредо 29
Медель 66
Негредо 68
4:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Фернандес 40
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
4 марта 2013, 23:30 МСК
4.03.2013, 23:30 МСК
понедельник
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
66'
66'
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
76
0
Ману
Ману
46
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
12'
29'
68'
12', 29', 68'
84
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
81
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
40'
40'
75
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Аспас
Яго Аспас
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
60
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Лаго
Роберто Лаго
0
Вила
Джонатан Вила
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас