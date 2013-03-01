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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Колунга 54
Эскудеро 60
2:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
1 марта 2013, 22:59 МСК
1.03.2013, 22:59 МСК
пятница
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
60'
60'
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Кастро
Диего Кастро
83
0
Борха
Борха
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Колунга
Адриан Колунга
54'
54'
75
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Мичел
Мичел
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Уго
Уго
Сарагоса
мин
0
Альколеа
Пабло Альколеа
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
51
0
Бабович
Стефан Бабович
74
0
Рочина
Рубен Рочина
77
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Фалькон
Килиан Фалькон
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню