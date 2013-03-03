Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 27
Сольдадо 45
2:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Иборра 16
Баркеро 89
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
3 марта 2013, -:- МСК
3.03.2013, -:- МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Каналес
Серхио Каналес
71
0
Жонас
Жонас
27'
27'
78
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
45'
45'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Коста
Тино Коста
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
58
0
Иборра
Висенте Иборра
16'
16'
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
89'
89'
90
0
Риос
Педро Риос
80
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
58
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Мичел
Мичел
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Вальдо
Вальдо
0
Мартинс
Обафеми Мартинс