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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Дос Сантос 24
1:3
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 71
Колунга 82
Колунга 86
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
23 февр. 2013, 18:00 МСК
23.02.2013, 18:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
46
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
83
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
24'
24'
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
73
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Кевин
Кевин
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Хемед
Томер Хемед
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Кастро
Диего Кастро
71'
71'
90
0
Борха
Борха
68
0
Леон
Педро Леон
84
0
Торрес
Хавьер Торрес
55
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Колунга
Адриан Колунга
82'
86'
82', 86'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Мичел
Мичел
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес