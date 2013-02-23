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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Апоньо 5
Поштига 32
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 36
Жонас 69
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
23 февр. 2013, 20:00 МСК
23.02.2013, 20:00 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
5'
5'
46
0
Рочина
Рубен Рочина
75
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Хосе Мари
Хосе Мари
79
0
Поштига
Элдер Поштига
32'
32'
90
Запасные
0
Альколеа
Пабло Альколеа
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Родри
Родри
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
64
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
81
0
Каналес
Серхио Каналес
53
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
0
Жонас
Жонас
36'
69'
36', 69'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Матье
Жереми Матье
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Банега
Эвер Банега
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Пьятти
Пабло Пьятти