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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Шоджаеи 88
Сола 90
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
25 февр. 2013, 22:59 МСК
25.02.2013, 22:59 МСК
понедельник
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
57
0
Мичел
Мичел
73
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
90
0
Риос
Педро Риос
69
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
Запасные
0
Гарабато
Серхио Гарабато
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Баркеро
Хосе Баркеро
0
Вальдо
Вальдо
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Ойер
Ойер
84
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
80
0
Нино
Нино
73
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
88'
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Нано
Нано
0
Сола
Кике Сола
90'
0
Льоренте
Хосеба Льоренте