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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 38
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
24 февр. 2013, 21:00 МСК
24.02.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Туран
Арда Туран
81
0
Коке
Коке
68
0
Коста
Диего Коста
87
0
Фалькао
Радамель Фалькао
38'
38'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
50
0
Симау
Симау
66
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Лонго
Самуэле Лонго