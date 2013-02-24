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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Амат 72
1:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Амат 71
Манушу 80
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
24 февр. 2013, 14:00 МСК
24.02.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
82
0
Амат
Жорди Амат
72'
71'
72'
71'
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
68
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
87
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Фигерас
Жорди Фигерас
0
Арбилья
Анайц Арбилья
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
90
0
Састре
Луис Састре
90
0
Манушу
Манушу
80'
80'
90
0
Буэно
Альберто Буэно
85
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
0
Лоло
Лоло