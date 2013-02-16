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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Колунга 10
Кастро 34
Фернандес 42
3:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Фернандес 20
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
16 февр. 2013, 18:00 МСК
16.02.2013, 18:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
42'
42'
90
0
Кастро
Диего Кастро
34'
34'
90
0
Борха
Борха
70
0
Леон
Педро Леон
77
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Колунга
Адриан Колунга
10'
10'
82
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Алькасер
Пако Алькасер
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Инса
Начо Инса
59
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
20'
20'
90
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Аспас
Яго Аспас
60
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
68
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Мина
Санти Мина