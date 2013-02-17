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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Кошта 60
Сольдадо 81
2:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
17 февр. 2013, 19:00 МСК
17.02.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
60'
60'
90
0
Рами
Адиль Рами
44
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Бернат
Хуан Бернат
36
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
81'
81'
90
0
Жонас
Жонас
61
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Руис
Виктор Руис
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Луна
Антонио Луна
72
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
66
0
Пина
Томас Пина
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
62
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Наварро
Химо Наварро
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Касадесус
Виктор Касадесус
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Нсуе
Эмилио Нсуе