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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сола 4
1:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
17 февр. 2013, -:- МСК
17.02.2013, -:- МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
80
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
46
0
Сола
Кике Сола
4'
4'
73
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Сильва
Франсиско Сильва
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Нано
Нано
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
64
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Рочина
Рубен Рочина
76
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
68
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Родри
Родри
0
Кармона Перес
Адриа Кармона Перес