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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 19
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мичел 29
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
17 февр. 2013, 14:00 МСК
17.02.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
76
0
Бергара
Маркел Бергара
64
0
Прието
Хаби Прието
70
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
19'
19'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Агиррече
Иманол Агиррече
0
Ифран
Диего Ифран
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Карабелас
Николаос Карабелас
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
46
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
29'
29'
79
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Риос
Педро Риос
60
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
Запасные
0
Гарабато
Серхио Гарабато
0
Лопес
Педро Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Родас
Эктор Родас
0
Баркеро
Хосе Баркеро
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска