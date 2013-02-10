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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 18
Роналду 26
Роналду 46
Роналду 59
4:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ману 87
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
10 февр. 2013, -:- МСК
10.02.2013, -:- МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
26'
46'
59'
26', 46', 59'
63
0
Кака
Кака
68
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
0
Бензема
Карим Бензема
18'
18'
68
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Пепе
Пепе
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Озил
Месут Озил
0
Хедира
Сами Хедира
0
Кальехон
Хосе Кальехон
0
Мората
Альваро Мората
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
71
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Медель
Гари Медель
72
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
78
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Морено
Альберто Морено
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
87'
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара