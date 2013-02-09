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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Вальдес 90
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
9 февр. 2013, 20:00 МСК
9.02.2013, 20:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
51
0
Лопес
Алекс Лопес
82
0
Аспас
Яго Аспас
85
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Инса
Начо Инса
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Тони
Тони
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
38
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
61
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
0
Жонас
Жонас
88
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Руис
Виктор Руис
0
Перейра
Жоао Перейра
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90'