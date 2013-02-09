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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Жеромел 90
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Лоло 77
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
9 февр. 2013, 18:00 МСК
9.02.2013, 18:00 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
46
0
Жеромел
Педру Жеромел
90'
90'
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
81
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
77
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Кевин
Кевин
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Хемед
Томер Хемед
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
85
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
69
0
Лоло
Лоло
77'
77'
89
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Нано
Нано
0
Сола
Кике Сола
0
Льоренте
Хосеба Льоренте