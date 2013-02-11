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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
0:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
11 февр. 2013, 23:30 МСК
11.02.2013, 23:30 МСК
понедельник
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Ноно
Ноно
80
0
Молина
Хорхе Молина
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
0
Пабон
Дорлан Пабон
6
Запасные
0
Касто
Касто
0
Марио
Марио
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Перки
Дамьен Перки
0
Паланкар
Ману Паланкар
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Молинс
Гильермо Молинс
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
76
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Састре
Луис Састре
90
0
Буэно
Альберто Буэно
55
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
73
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Омар
Омар
0
Манушу
Манушу
0
Лоло
Лоло