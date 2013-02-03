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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 45
Негредо 54
2:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Домингес 51
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
3 февр. 2013, 19:00 МСК
3.02.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Сисиньо
Сисиньо
44
0
Ракитич
Иван Ракитич
45'
45'
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
70
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
74
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
54'
54'
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Коке
Коке
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
78
0
Домингес
Алехандро Домингес
51'
51'
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
88
0
Делибашич
Андрия Делибашич
61
0
Бангура
Ласс Бангура
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Фигерас
Жорди Фигерас
0
Арбилья
Анайц Арбилья
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Васкес
Франко Васкес
0
Ноно
Ноно
0
Баптистао
Лео Баптистао