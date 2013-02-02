Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Арментерос 55
1:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
2 февр. 2013, 18:00 МСК
2.02.2013, 18:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
55'
55'
90
0
Лоло
Лоло
89
0
Сехудо
Альваро Сехудо
69
0
Сола
Кике Сола
66
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Сильва
Франсиско Сильва
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
61
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
61
0
Аспас
Яго Аспас
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
74
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Инса
Начо Инса
0
Лопес
Алекс Лопес
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Тони
Тони