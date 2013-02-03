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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кастро 55
Вела 70
Ифран 88
3:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
3 февр. 2013, 22:59 МСК
3.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Анхель
Хосе Анхель
77
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
55'
55'
80
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Пардо
Рубен Пардо
90
0
Вела
Карлос Вела
70'
70'
75
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Рос
Хави Рос
0
Агиррече
Иманол Агиррече
0
Ифран
Диего Ифран
88'
Мальорка
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
75
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
59
0
Хемед
Томер Хемед
34
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Кевин
Кевин
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Перейра
Мишель Перейра