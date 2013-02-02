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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Наварро 42
Стуани 67
Гарсия 69
3:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Гарсия 47
Мартинс 87
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
2 февр. 2013, 22:00 МСК
2.02.2013, 22:00 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
90
0
Симау
Симау
74
0
Баэна
Рауль Баэна
73
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
69'
69'
90
0
Лонго
Самуэле Лонго
46
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Техера
Серхио Техера
0
Кристиан
Кристиан
0
Стуани
Кристиан Стуани
67'
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
42'
42'
90
0
Родас
Эктор Родас
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
68
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
47'
47'
72
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
87'
87'
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
73
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Мичел
Мичел
0
Риос
Педро Риос
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Вальдо
Вальдо