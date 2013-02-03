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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коста 61
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
3 февр. 2013, 22:59 МСК
3.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
65
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
90
0
Адриан
Адриан
56
0
Фалькао
Радамель Фалькао
79
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Манкильо
Хавьер Манкильо
0
Тиагу
Тиагу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Коста
Диего Коста
61'
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
64
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
81
0
Пабон
Дорлан Пабон
63
Запасные
0
Касто
Касто
0
Паулао
Паулао
0
Молинс
Гильермо Молинс
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Ноно
Ноно
0
Молина
Хорхе Молина