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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Крон-Дели 32
1:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Элустондо 59
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2013, 18:00 МСК
26.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
32'
32'
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
62
0
Аспас
Яго Аспас
46
0
Бермехо
Марио Бермехо
56
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Инса
Начо Инса
0
Лопес
Алекс Лопес
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
70
0
Элустондо
Горка Элустондо
59'
59'
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
77
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Ифран
Диего Ифран
60
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Агиррече
Иманол Агиррече