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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баркеро 44
Рукавина 90
2:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Бараха 8
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2013, 20:00 МСК
26.01.2013, 20:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
31
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
69
0
Баркеро
Хосе Баркеро
44'
44'
77
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Родас
Эктор Родас
0
Риос
Педро Риос
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Вальдо
Вальдо
0
Марти
Рохер Марти
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Бараха
Хавьер Бараха
8'
8'
77
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90'
90'
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
89
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
64
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
90
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Руэда
Хесус Руэда
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
0
Састре
Луис Састре
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра