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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Колунга 44
1:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Рейес 40
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
19 янв. 2013, 22:00 МСК
19.01.2013, 22:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Борха
Борха
73
0
Родригес
Хуан Родригес
16
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Сарабия
Пабло Сарабия
90
0
Колунга
Адриан Колунга
44'
44'
90
0
Алькасер
Пако Алькасер
59
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Рафа
Рафа
0
Мичел
Мичел
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Саис
Самуэль Саис
0
Уго
Уго
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
58
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Коке
Коке
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
85
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
40'
40'
66
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Кала
Кала
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара