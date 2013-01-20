Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:5
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 9
Ди Мария 34
Роналду 36
Роналду 41
Ди Мария 45
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
20 янв. 2013, 22:59 МСК
20.01.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Жонас
Жонас
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
46
0
Коста
Тино Коста
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
72
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
65
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
36'
41'
36', 41'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
59
0
Хедира
Сами Хедира
75
0
Озил
Месут Озил
67
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
34'
45'
34', 45'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
9'
9'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Начо
Начо
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Модрич
Лука Модрич
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон