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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Адриан 32
Коке 60
2:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
20 янв. 2013, 21:00 МСК
20.01.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
90
0
Габи
Габи
66
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Коке
Коке
60'
60'
90
0
Адриан
Адриан
32'
32'
72
0
Фалькао
Радамель Фалькао
59
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Туран
Арда Туран
0
Суарес
Марио Суарес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Коста
Диего Коста
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
73
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
81
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
62
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Баркеро
Хосе Баркеро
0
Риос
Педро Риос
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Марти
Рохер Марти