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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Тиагу 31
Фалькао 38
2:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
13 янв. 2013, 21:00 МСК
13.01.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
31'
31'
65
0
Туран
Арда Туран
85
0
Коке
Коке
90
0
Коста
Диего Коста
76
0
Фалькао
Радамель Фалькао
38'
38'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
46
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
60
0
Монтанье
Пако Монтанье
79
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Тарсикио
Агуадо Арриазу Тарсикио
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Аламо
Хави Аламо