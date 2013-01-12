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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Эберт 21
Гонсалес 88
Эберт 90
3:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 38
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
12 янв. 2013, 18:00 МСК
12.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Эберт
Патрик Эберт
21'
90'
21', 90'
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
88'
88'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
71
0
Састре
Луис Састре
90
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
80
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
0
Лоло
Лоло
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
89
0
Луна
Антонио Луна
56
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
85
0
Пина
Томас Пина
90
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
38'
38'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Кевин
Кевин
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Хемед
Томер Хемед
0
Брэндон
Брэндон