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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Гарсия 23
1:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
12 янв. 2013, 20:00 МСК
12.01.2013, 20:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Симау
Симау
84
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
77
0
Гарсия
Серхио Гарсия
23'
23'
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Парреньо
Херман Парреньо
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Лонго
Самуэле Лонго
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
69
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
59
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Аспас
Яго Аспас
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
72
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Инса
Начо Инса
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Тони
Тони