Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
12 янв. 2013, 22:00 МСК
12.01.2013, 22:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Нино
Нино
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
86
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Тимор
Давид Тимор
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Модрич
Лука Модрич
68
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
58
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
58
Запасные
0
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
0
Марсело
Марсело
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Кака
Кака
0
Озил
Месут Озил
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Бензема
Карим Бензема