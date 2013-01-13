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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 51
Сольдадо 88
2:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
13 янв. 2013, -:- МСК
13.01.2013, -:- МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
40
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
89
0
Пьятти
Пабло Пьятти
81
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
51'
88'
51', 88'
90
0
Жонас
Жонас
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Руис
Виктор Руис
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Коста
Тино Коста
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Севилья
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Сисиньо
Сисиньо
62
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
83
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Коке
Коке
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара