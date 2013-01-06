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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 9
Аспас 30
Лопес 52
3:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Буэно 12
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
6 янв. 2013, 14:00 МСК
6.01.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Лопес
Алекс Лопес
52'
52'
90
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
72
0
Аспас
Яго Аспас
9'
30'
9'
30'
87
0
Бермехо
Марио Бермехо
84
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Инса
Начо Инса
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Тони
Тони
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
81
0
Састре
Луис Састре
75
0
Буэно
Альберто Буэно
12'
12'
56
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
90
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Касадо
Иван Касадо
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
0
Лоло
Лоло