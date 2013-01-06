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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 2
Хедира 35
Роналду 68
Роналду 70
4:3
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Прието 9
Прието 40
Прието 76
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
6 янв. 2013, 19:00 МСК
6.01.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Адан
Антонио Адан
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
68'
70'
68', 70'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
35'
35'
90
0
Озил
Месут Озил
85
0
Кальехон
Хосе Кальехон
8
0
Бензема
Карим Бензема
2'
2'
74
Запасные
0
Касильяс
Икер Касильяс
0
Начо
Начо
0
Льоренте
Диего Льоренте
0
Кака
Кака
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Модрич
Лука Модрич
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
83
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
73
0
Пардо
Рубен Пардо
90
0
Прието
Хаби Прието
40'
76'
9'
40', 76'
9'
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Ифран
Диего Ифран
58
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Рос
Хави Рос