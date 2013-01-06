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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Спахич 84
1:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
6 янв. 2013, -:- МСК
6.01.2013, -:- МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
84'
84'
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
85
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
68
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Луна
Антонио Луна
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
70
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
86
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
71
0
Сола
Кике Сола
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Элиас
Иманол Элиас
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Нано
Нано
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Мануэль
Мануэль