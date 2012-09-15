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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 6
Андреасен 9
Хусти 90
3:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 26
Де Брюйне 74
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
15 сент. 2012, 16:30 МСК
15.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
6'
90'
6', 90'
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
9'
9'
75
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
67
0
Собич
Артур Собич
79
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Фелипе
Фелипе
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
60
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Хант
Аарон Хант
26'
26'
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
74'
74'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
70
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Юнузович
Златко Юнузович
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг