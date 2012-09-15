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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
15 сент. 2012, 16:30 МСК
15.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
46
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
29
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Торун
Тунай Торун
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
86
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Какау
Какау
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Таски
Сердар Таски
0
Бока
Артур Бока
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Ба
Мамаду Ба
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
80
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Воронин
Андрей Воронин
77
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Мюллер
Бастиан Мюллер
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Илсе
Кен Илсе