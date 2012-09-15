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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Де Йонг 45
Джака 53
2:3
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Клозе 17
Симонс 25
Кийотаке 55
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
15 сент. 2012, 16:30 МСК
15.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
68
0
Джака
Гранит Джака
53'
53'
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
77
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
45'
45'
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
80
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Хргота
Бранимир Хргота
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
17'
17'
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
25'
25'
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
77
0
Мак
Роберт Мак
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
55'
55'
88
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
60
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Антонио
Маркос Антонио
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Полтер
Себастьян Полтер