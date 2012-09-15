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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 2
Швайнштайгер 13
Кроос 90
3:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Салаи 59
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
15 сент. 2012, 16:30 МСК
15.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Шакири
Джердан Шакири
76
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
13'
13'
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Кроос
Тони Кроос
90'
90'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
2'
2'
89
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Джан
Эмре Джан
0
Писарро
Клаудио Писарро
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Риссе
Марсель Риссе
37
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
37
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
79
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Сото
Элкин Сото
0
Салаи
Адам Салаи
59'