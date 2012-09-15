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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хуммельс 29
Блащиковски 40
Левандовски 78
3:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
15 сент. 2012, 16:30 МСК
15.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
29'
29'
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
61
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
69
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
40'
40'
81
0
Левандовски
Роберт Левандовски
78'
78'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Бендер
Свен Бендер
0
Ройс
Марко Ройс
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
46
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
76
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
64
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Беллараби
Карим Беллараби