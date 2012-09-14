Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
14 сент. 2012, 21:30 МСК
14.09.2012, 21:30 МСК
пятница
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
67
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Петржела
Милан Петржела
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
72
0
Бансе
Аристид Бансе
76
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Моравек
Ян Моравек
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Сио
Джованни Сио
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
87
0
Налдо
Налдо
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Кьер
Симон Кьер
85
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
64
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Каленберг
Томас Каленберг
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Дост
Бас Дост
0
Юнссон
Расмус Юнссон