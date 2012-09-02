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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 33
Кроос 34
Густаво 43
Манджукич 47
Мюллер 49
Швайнштайгер 52
6:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 25
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
2 сент. 2012, 18:30 МСК
2.09.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
73
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
52'
52'
77
0
Густаво
Луис Густаво
43'
43'
90
0
Кроос
Тони Кроос
34'
34'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
33'
49'
33', 49'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
47'
47'
69
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Джан
Эмре Джан
0
Писарро
Клаудио Писарро
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
69
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
46
0
Харник
Мартин Харник
25'
25'
89
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Ба
Мамаду Ба
0
Торун
Тунай Торун
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау