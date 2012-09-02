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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:4
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хагги 10
Собич 26
Андреасен 52
Собич 56
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
2 сент. 2012, 16:30 МСК
2.09.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
55
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
46
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
55
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
10'
10'
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
74
0
Андреасен
Леон Андреасен
52'
52'
77
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Собич
Артур Собич
26'
56'
26', 56'
67
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Гисельман
Нико Гисельман
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе