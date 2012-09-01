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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Пекхарт 31
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Блащиковски 40
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
1 сент. 2012, 16:30 МСК
1.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
88
0
Мак
Роберт Мак
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
31'
31'
82
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Антонио
Маркос Антонио
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Полтер
Себастьян Полтер
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
79
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Перишич
Иван Перишич
64
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Ройс
Марко Ройс
72
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
40'
40'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Гетце
Марио Гетце
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер