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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кастро 8
Вольшайд 54
2:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
1 сент. 2012, 16:30 МСК
1.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
54'
54'
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
86
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
8'
8'
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
82
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
53
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
76
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
0
Крузе
Макс Крузе
71
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Шустер
Юлиан Шустер
0
Путило
Антон Путило
0
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле