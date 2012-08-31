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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Майнц
Майнц
0:1
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Клаус 67
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
31 авг. 2012, 21:30 МСК
31.08.2012, 21:30 МСК
пятница
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
79
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
79
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
85
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Поспех
Зденек Поспех
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Полански
Юджен Полански
0
Малли
Юнус Малли
Гройтер Фюрт
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
66
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
65
0
Пекович
Милорад Пекович
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
67'
67'
90
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Пецос
Танос Пецос
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Тирала
Себастьян Тирала
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
0
Аземи
Илир Аземи