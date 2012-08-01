Матч завершен
Иртыш
Омск
1:2
Матч завершен
Динамо
Барнаул
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
1 авг. 2012, 14:00 МСК
1.08.2012, 14:00 МСК
среда
Составы