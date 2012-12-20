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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мартинес 59
Пити 80
Васкес 90
3:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
20 дек. 2012, 22:00 МСК
20.12.2012, 22:00 МСК
четверг
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Амат
Жорди Амат
79
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Мартинес
Начо Мартинес
59'
59'
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
80'
80'
88
0
Бангура
Ласс Бангура
73
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Абу
Мохаммед Абу
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес
90'
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
72
0
Мичел
Мичел
63
0
Иборра
Висенте Иборра
83
0
Гарсия
Рубен Гарсия
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Анхель
Анхель
0
Марти
Рохер Марти